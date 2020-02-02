也曾獲得世界果雕大獎的柯明宗（右二）品嘗國際奧林匹克烹飪比賽台灣代表隊作品，讚不絕口。（許素惠攝）

環球科技大學校長沈健華、前義峰高中校長王安順（右一、右二）細細品嘗台灣代表隊嘔心瀝血的佳餚。（許素惠攝）

黃米澤、許志滄、溫國智、王正貴（左而右）將代表台灣到德國參加國際奧林匹克烹飪比賽。（許素惠攝）

世界廚藝協會舉辦的國際奧林匹克烹飪比賽本月將在德國登場，台灣代表隊過關斬將脫穎而出，經過長達13個月的集訓，中午在雲林環球科技大學進行賽前最後一次團練，端出13道以台灣食材為主及特色的料理，邀請國內餐飲美食專家品評，希望味冠國際，一舉奪金。

台灣代表隊成員都是國內頂尖好手，業界和學界都有，包括國都飯店總廚黃米澤、南國大學老師許志滄、環球科技大學教師王貴正、台菜小天王溫智等，4人清晨5點便開始準備食材，忙了6、7小時，端出13道精緻料理。

總教練張志騰曾是世界廚藝協會評審，帶領指導大家經過13個月的練習，他表示，此次出賽以台灣味為核心元素，設計沙拉、主食、肉類、蔬果及甜點等佳餚，希望讓全世界感受到台灣料理的嚴謹，並兼顧美味與營養。

品嘗的貴賓都是國內各大學餐飲食品系教師、業界師傅等美食專業，不論是前菜、主食或甜點，都讓大家讚不絕口，台灣廚藝美食協會理事長簡義展希望能一舉奪金。

環球科大餐飲系主任劉禧賢指出，能代表台灣出賽都是國內數一數二的餐飲菁英，該校王貴正也是箇中姣姣者，不但訓練出許多國際金牌選手，自己也曾在國際賽為國光，最擅長冰雕。

https：／／youtu.be／GxSdXUEAikU

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