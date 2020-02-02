兩名上月16日從武漢回台的男女，入境時留下假資料，一度引起軒然大波，警方在新北市找到馮男，桃園市民政局證實，外傳「失聯」的陳女其實一直都在掌握中，29日即到陳住處發通知書要求居家檢疫，聯繫2天確認都沒有症狀、且超過14天後，已於31日解除列管。

台北市大安區景華里長日前去查訪一對從武漢返台的馮男和陳女，沒想到對方入境時留下的皆是「假資料」，手機空號、地址是前公司，讓大家找不到人，消息一出，也立刻讓眾多網友氣得大罵這兩人：「根本行動生化武器」。

警方昨在新北市找到馮男，戶籍在桃園市的陳女，一度傳出行蹤成謎，引發憂慮。桃園市民政局重新檢視名單，並和中央確認後，證實居住在大園區的陳女，29日即透過中央轉報的資料連繫上人，並進行居家檢疫，每天都保持聯繫，因她沒發燒也無上呼吸道症狀，加上16日返台至今已超過14天，於31日即解除列管。

桃園市府指出，昨消息爆出的第一時間，礙於個資法、資料並不齊全，且牽涉第五類傳染疾病，執行上更嚴謹，加上陳女早已解列才會查不到人，直到重新跟中央核對出入境時間跟個人資料，確認就是已解除列管的陳女，一直都在掌握中，也呼籲民眾不要恐慌。

(中時 )