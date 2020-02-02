紐西蘭今天宣布，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情威脅擴大，將自明天起禁止來自中國大陸的外籍人士入境。

紐西蘭外交與貿易部並發布最高等級旅行警示，建議紐西蘭人民「不要前往」中國。

紐西蘭公民、具永久居留權住民及直系親屬返回紐西蘭仍可入境，但在返抵國門後，須進行14天的自我隔離。

(中央社)