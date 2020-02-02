紐西蘭防疫 來自大陸外籍人士禁止入境 16:002020/02/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭今天宣布，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情威脅擴大，將自明天起禁止來自中國大陸的外籍人士入境。 紐西蘭外交與貿易部並發布最高等級旅行警示，建議紐西蘭人民「不要前往」中國。 紐西蘭公民、具永久居留權住民及直系親屬返回紐西蘭仍可入境，但在返抵國門後，須進行14天的自我隔離。 (中央社) #紐西蘭 #入境 #中國 #外籍人 #外籍人士 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 一家人有難同當！金正恩致函習近平這麼說 - 國際 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 2020武漢風暴》轉機中鏢 越南確診7例 首度進入國家防疫狀態 - 國際 日本撤僑出現4名無症狀感染者 撤僑官員竟傳輕生 - 國際 布萊恩直升機少三設備 美擬強制所有航空器加裝 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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