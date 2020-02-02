中華女足明天下午4時半將於東京奧運第3輪資格賽首戰泰國，今天上午兩隊舉行賽前記者會，東道主澳洲足協祕書長強森（James Johnson）也宣布因應世界衛生組織與澳洲政府的規範，同組的大陸隊將隔離至5日，中華隊後兩戰的比賽日期都各延後1天，7日下午4時半對澳洲、10日下午1時半戰大陸，比賽地點都在雪梨郊區的金寶鎮體育場。

本次東奧資格賽B組賽事一波多折，原本比賽地點武漢爆發新型冠狀病毒疫情，改到南京仍無法讓外隊放心，最後才改到雪梨。大陸隊抵澳後又遭隔離觀察，今天舉辦技術會議，大陸隊代表也不能到場，而是以語音連線進行。據了解，大陸隊在飯店隔離，不能外出練球，比賽狀態可能受到影響，也是中華隊利多，但前提是木蘭女將明天得先收拾泰國。

中華女足日籍教頭越後和男（右）出席賽前記者會。（中華足協提供）

中華隊日籍教頭越後和男在記者會上表示，全隊雖於1月30日提前抵達雪梨，但要習慣夏天高溫至少需要1周，對球員適應是個艱難的挑戰，「即便如此首戰泰國對中華隊來說相當重要，必定要拿下勝利。」越後和男說。

中華隊必須拿下B組前2，才能晉級4搶2的最終輪資格賽，由於澳洲、大陸實力強勁，中華隊首戰若不能擊敗泰國，等同宣告晉級無望，儘管不用去對岸肺炎疫區比賽，但從冬天的北半球轉戰夏天的南半球，中華女足第一戰就要有破釜沉舟的決心和表現。

(中時 )