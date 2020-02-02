每人限領取3片，短短半小時內發放完畢。（許哲瑗攝）

武漢肺炎肆虐下口罩難求，不過新北市王姓一家人為感念樹林濟安宮保生大帝恩澤，今（2日）上午在廟埕前免費發送1800片口罩，短短半小時便一掃而空；發放口罩的王基全表示，去年12月夢見家中神明提醒他要多買口罩，沒想到今年1月發生口罩之亂，竟真的派上用場了。

領取口罩的民眾一早就在濟安宮前排隊，由於每人限領取3片，短短半小時內發放完畢；林姓民眾表示，跑了12家便利商店和藥局都買不到，店員也不知道何時補貨，昨晚得知濟安宮前發放口罩的消息，一早趕來排隊；另名張姓媽媽也罵，不只小朋友口罩難買，連成人的也買不到，得知活動才趕快前來排隊。

「過程非常奇妙！」王基全說，去年12月某天夜裡，夢見家中神明提醒他要多買口罩，當時尚未有任何疫情傳出，價格也相對便宜，他買了一批放在家中，沒想到今年1月開始傳出疫情，過年時和家人討論後，決定把剩餘的口罩都捐出來。

王基全表示，雖然過程有些迷信，但也彰顯神明冥冥之中有保佑，今是正月初九天公生日，象徵上天有好生之德，在濟安宮保生大帝的廟前發送口罩，也藉此喚醒大家對於民間信仰所強調互助、大愛的精神。

(中時 )