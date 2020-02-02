迎接鼠年到來，台中市纖維工藝博物館也換上大紅裝飾，以「華麗派對：纖維工藝的生活時尚」為主題，展出「漢人喜慶」、「珍貴服飾」，展區內可見到許多台灣喜慶場合使用的紅色藏品、搭配金色繡線裝飾，洋溢濃濃年節氣氛。

走進纖維博物館，「漢人喜慶」區展出以婚禮、壽宴、新居落成等展品為主軸，展出包括喜幛、新娘裙、桌裙及媒人籃等織物或器物，其中，長1.4公尺、高2.3公尺的喜幛中間貼有福錄壽，別具氛圍；而「珍貴服飾」展出以上萬顆硨磲貝製作、有「貝珠衣」之稱的《泰雅族貝珠長衣》，值得細細品味。

館方指出，目前纖維博物館常設展展出纖維界代表性經典藝術家、知名時尚設計師及工藝師作品，展區內並設置觸摸纖維媒材、科技互動裝置、電子書及投影片等，其中，陳景林的《金龍山晨光》以特殊絞染技法轉化為山水畫、粘碧華《繡片視窗：跨越傳統與未來的彩虹》集合多人刺繡成果，都呈現纖維的千變萬化。

此外，迎接2020台灣燈會在台中，纖維博物館去年起就陸續推出石虎提燈籠、蜘蛛人燈具掛飾、聖誕樹許願卡等活動，接下來還將舉辦「心心相印－羊毛氈愛心吊飾」DIY等活動。

(中時 )