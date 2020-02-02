繼美國成功專機從武漢撤僑後，日本、南韓、法國、德國、西班牙及北非阿爾及利亞、摩洛哥等國皆在與中國政府研議接回國民，武漢市台辦今（2）日也允諾，可望協助滯留武漢的476名台灣人返台，傳出國防部也以「自我隔離健康管理收容營區」的整備來因應，曾任衛生署長的公衛學者楊志良指出，政府面臨最大的問題除了集中或分散管理之外，照顧武漢撤僑的醫事人員後續隔離問題，中央疫情指揮中心應制定統一標準。

政府因應武漢撤僑回台的民眾，國防部針對武漢肺炎疫情完成「自我隔離健康管理收容營區」的整備，可能收容這四百餘名自武漢返台的民眾，不過國防部強調，確切地點須由中央流行疫情指揮中心統一公布。

台灣大學公共衛生學院兼任教授、亞洲大學教授楊志良表示，因應武漢回台的民眾，政府首要面臨的問題是該全部集中或是分散；其次，有關是否增設收容中心，高雄市長韓國瑜日前在中央防疫視訊會議中提出，希國防部能協助高雄建置大型收容中心，作為密切接觸者無適當場所時的暫住隔離場所，但楊志良說，重點不是開設大型收容中心或增設病床，而是讓武漢返回的民眾如何有合理的安排。

「若增設病床和大型收容中心要有多少醫護人員、醫師人員？這些醫護人員後續還要隔離。」楊志良坦言，增設病床或開設大型收容中心恐讓後續投入更龐大的醫護人力。

最後，楊志良指出，武漢返台的民眾不一定是病人，但都是高風險族群，這些人必要居家檢疫14天；至於照顧高風險族群的醫護人員如何因應，楊志良說，過去依照SARS的經驗，第一線工作的醫護人員也需隔離觀察兩週，就連當時前往第一線指揮的時任台北市衛生局長葉金川也不例外，這次武漢肺炎來勢洶洶，醫護人員的後續隔離措施需中央疫情指揮中心審慎研究，並訂定統一標準。

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(中時電子報)