巨人春訓首日，日媒就報導陽岱鋼在新球季可能從外野轉至一壘守備，讓球迷們非常驚訝。陽岱鋼在巨人尚未爭到一席固定先發位置，球團也有意安排陽岱鋼和亀井善行彼此競爭外野及一壘手，因此龜井可說是陽岱鋼本季的最大競爭對象。

33歲的陽岱鋼及37歲的亀井善行都有可能在本季被指派擔任一壘手，亀井去年曾有3場比賽站過一壘，而陽岱鋼對此也表示，「以前我比較矮時也曾站過一壘，所以我覺得我有機會。」陽岱鋼從高中到剛近日職都是擔任游擊手，直到2009年在火腿才轉戰外野手，2名出色的外野手擔任一壘手的可能性已經浮現。

陽岱鋼在昨日就向隊友岡本和真借來一壘手手套認真練習，而陽岱鋼本人也以為球隊做出最大貢獻為目標，雖然曾拿下4座外野金手套，不過陽岱鋼接受教練團的安排，也做好無法回歸外野的準備。

37歲老將亀井善行可說是陽岱鋼本季的最大競爭對象。（截自巨人官方推特／鄧心瑜傳真）

根據原辰德監督的說法，在春訓前心中就有一至七棒的先發名人選，在新洋將帕拉擔任右外野手的情況下，丸佳浩也確定是中外野手，左外野則會由陽岱鋼及亀井善行競爭，此外也會讓兩人練守一壘，假如其中一人能站穩一壘手，就有可能讓兩人同時出賽為球隊做出貢獻。

日媒《報知體育》則看好這個方法可行，陽岱鋼和龜井只要有一人扛起一壘的任務，不僅可以同時上場，在球隊緊急情況也能提供幫助，也讓教練團調度更靈活。

雖然龜井已是巨人軍最年長的野手，不過他仍備受重視，去年出賽131場，450打數中敲出128支安打、13轟、55分打點，打擊率有2成84，相較陽岱鋼多以代打上陣，成績漂亮許多。

陽岱鋼在外野陣容堅強的情況下多練一壘，也讓巨人原本有機會爭取一壘的小將村拓己、山下航汰等人提高警覺，春訓時也格外認真。

(中時 )