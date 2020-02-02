白河分局加強取締未戴安全帽違規。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局白河分局、玉井分局配合警察局大執法政策，2月1日起將針對未戴安全帽違規加強取締。玉井分局更將於玉井區中華路、玉井區農會周邊、梅嶺風景違規停車逕行舉發，請用路人為了自身安全及交通順暢，遵守交通法規。

白河分局轄區去年1月至11月交通事故中，機車交通事故受傷649人中，未戴安全帽占7％，白河分局2月1日將針對未戴安全帽之違規加強取締，並加強白河區示範道路中山路段及易肇事路口之違規取締。

白河警分局長朱信憲表示，除了針對未戴安全帽加強取締外，白河警亦會持續執行重點違規項目取締工作，呼籲機車騎士養成騎乘機車配戴安全帽的好習慣，警方加強執法開單取締僅是手段並非目的，希望大家遵守交通規則，共創更優良的駕駛環境。

玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，執行重點包括未戴安全帽、違規停車、未依規定二段式左轉、闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛、未打方向燈等。

玉井分局長楊青垂表示，玉井區示範道路中華路中午時段常因民眾併排停車購買午餐造成交通事故，以往均採勸導方式，此次大執法將加強開單取締。

此外，玉井區農會周邊芒果冰店路邊、梅嶺風景區亦是違規臨停取締熱點，玉井分局將採逕行舉發方式，對違停車輛照相取證告發，期能逐步改正民眾用路習慣，有效防制交通事故，維護用路人之安全與維持交通秩序。

(中時 )