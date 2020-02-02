農民注意！即日起禁用巴拉刈，否則最重可罰15萬元以下罰金，違法販賣者最重處5年以下徒刑，雲林縣府呼籲，為了自身安全及健康，也為了友善環境，請農民一定要遵守。

雲林縣動植物疾病防疫所指出，禁用劇毒性成品農藥是國際農藥管理趨勢，國內也已陸續禁用多種劇毒農藥，巴拉刈屬劇毒農藥，人體誤食後無有效的解毒劑，所以無法救治，對健康的威脅相當危險，農委會自2017年10月5日預告禁止販售和使用巴拉刈，至今宣導緩衝期已長達2年以上， 2月1日起正式禁止農藥販賣業者販售及農民使用。

防疫所說，巴拉刈退場後仍有其他除草藥劑可以替代使用，如壬酸、固殺草、快伏草等，目前是壬酸推廣階段，為降低替代農藥所增加的成本，農友可持農會發放的壬酸推廣券，以每公升20元購買壬酸，每人最多補助10公升，有疑問可電詢雲林縣動植物防疫所05-5523250，由專人解答。

動植物防疫所呼籲，農藥行及農友務必遵守規定，切勿僥倖販賣及使用禁用農藥以免觸法，販賣禁用農藥最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣500萬以下罰金，農友若使用禁用農藥，最重可處15萬元以下罰金。

(中時 )