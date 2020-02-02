根據外電報導，中國大陸武漢大學人民醫院和中國大陸科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，發現2019-nCoV（新型冠狀病毒）核酸檢測陽性，意味著該病毒有糞口傳染的可能；台灣感染科醫師表示，病毒存在糞便中非常常見，若廁所是封閉且通風效果不好，可能因此透過呼吸道感染，建議沖馬桶時，蓋上馬桶蓋，較能防止病毒因沖水力道強而噴濺。

中國大陸武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所最近的一項聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，發現2019-nCoV（新型冠狀病毒）核酸檢測陽性。

而高雄市立小港醫院感控室主任張科也表示，其實美國學者於1月31日發表於《新英格蘭醫學期刊》的美國第一例確診患者的糞便也有驗出殘留病毒，代表確實該病毒有糞口傳染的可能。

張科表示，與武漢肺炎新型冠狀病毒類似，同屬冠狀病毒的SARS、MERS病毒過去也曾在患者的糞便檢體驗出病毒，民眾無須恐慌；預防糞口傳染，建議上廁所一定要養成洗手習慣，平時多洗手即可有效預防。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，若個案的糞便檢體可測到冠狀病毒基因，代表糞便裡有病毒存在；實際上，很多病毒都可能存在糞便中，過去SARS病毒也是如此，但按理說，呼吸道病毒出現在腸胃道的機會確實比較低。

施信如坦言，若糞便裡真的驗出病毒，代表環境裡也可能有，人接觸到的機會也會增加，恐增加防疫難度。

中國附醫兒童感染科醫師黃高彬表示，從有的病人沒有發燒、呼吸道症狀，卻有腸胃道症狀即可觀察，會隨著血液跑到腸胃道，引起腸胃不適。但要注意的是，若該研究的基因片段檢體能培養出病毒，表示病毒是活的，且具有感染力，就要非常小心，表示增加糞口傳染的途徑，一旦不慎，接觸或吃下，就會導致病毒複製並傳染。

黃高彬表示，活的病毒在空氣中飄浮可以存活二到三小時，若停留在馬桶或環境表面上，無論乾濕，可以存活四至五天，若廁所是封閉且通風效果不好，可能因此透過呼吸道感染，因此民眾在外使用坐式馬桶，建議先以酒精擦拭，並蓋上馬桶蓋沖水，以防止糞便因沖水力道太大噴濺至皮膚。

(中時 )