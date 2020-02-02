武漢肺炎疫情持續蔓延，一名在當地採訪的記者，封城後仍持續報導當地的情況，未料他出現咳嗽、發燒症狀，連父母也被傳染，肺部出現問題，雖然3人目前暫列懷疑個案、還未確診，但因為父親肺部感染範圍擴大，狀況有些危急，他也PO文尋求協助，希望可以安排他父親住院治療。

鳳凰衛視資訊台前主編敖慕麟，因家住在武漢，在武漢封城當天，臨危受命被聘為特約記者，在當地進行連線報導，不過幾天後，他出現咳嗽、發燒症狀，就自主在家隔離，不過後來父母也出現症狀，一家人日前到醫院覆查，檢查結果發現他和父親肺部感染範圍擴大，母親病情稍微好轉。雖然還沒確診為武漢肺炎，但醫生建議，父親指標比較危急需住院，他盼望外界能協助他父親入院。

而消息一出引起不少媒體人士分享轉發，網友也熱烈討論，而好消息是，他已經聯絡到可以收治的醫院。其實，敖慕麟1月初已有咳嗽、發燒症狀，當時醫生診斷他是普通感冒，流感也是陰性反應，照了肺部也沒問題，因此具體何時染上武漢肺炎他也不清楚。

(中時電子報)