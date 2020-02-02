開光點睛後的11尾祥龍猶如神龍天降，搭配現場鑼鼓聲響舞動。（巫靜婷攝）

開光點睛後的11尾祥龍猶如神龍天降，搭配現場鑼鼓聲響舞動。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌為祥龍進行開光點睛儀式。（巫靜婷攝）

苗栗市長邱鎮軍2日循傳統科儀，替苗栗市公所的15節龍開光點睛。（巫靜婷攝）

苗栗市長邱鎮軍與代表會主席邱炳光為祥龍進行開光點睛儀式。（巫靜婷攝）

開光點睛儀式，由點睛官先取白雄雞冠血，加入硃砂、米酒調和，依序點於龍頭、龍身、龍尾，最後回到龍頭。（巫靜婷攝）

苗栗市長邱鎮軍（跪姿者）邀請客委會副主委楊長鎮、縣長徐耀昌、立委徐志榮、玉清宮董事長魏俊傑、中油董事長歐嘉瑞等人擔任主祭官，於玉清宮內上香奏表後，進行祥龍點睛儀式。（巫靜婷攝）

貓裏客家龍競技2日登場，「福苗龍藝」勇奪金質獎及最佳套路創新奬。（巫靜婷攝）

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍系列活動，2日大年初九天公生上午9時，在苗栗市玉清宮前廣場，循傳統科儀替11尾祥龍開光點睛，客家民族深信，當祥龍配被賦予神格，才能身帶靈氣、庇佑庄里。儀式後，隨即展開貓裏客家龍競技，今年金質獎由「福苗龍藝」拿下，獲獎金5萬元、獎盃1座。

苗栗（火旁）龍信仰中，開光點睛儀式最隆重，2日由苗栗市長邱鎮軍邀請客委會副主委楊長鎮、縣長徐耀昌、立委徐志榮、玉清宮董事長魏俊傑、中油董事長歐嘉瑞等人為祥龍開光，眾人於玉清宮內上香奏表後，取雄雞冠血，依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光完成。

11尾祥龍完成開光點睛猶如神龍天降，隨即搭配現場鑼鼓聲響舞動，氣勢磅礡，市公所指出，大年初九的儀式後，祥龍便身帶靈氣，開始巡遊庄里，庇佑地方。各龍隊也於現場排列形成龍門，讓大批民眾魚貫穿越，象徵「穿龍門、得好運」，並領取「客家龍神御守」保平安。

市公所說明，苗栗傳統龍形，龍頭較大、較重，尾巴往上捲，舞龍動作多為穿繞、迴轉、伸縮，加上投擲鞭炮的（火旁）龍動作，形成獨特的套路，因此今年增列「龍的造型與特色」為評分項目。客家龍大嘴、寬頭、小鰓、凸額、捲尾的形狀、節數、麟片的呈現，利用客家元素包含花布、藍染等，都是得分關鍵。

市公所表示，貓裏客家龍競技聘請具國際公信力的7名專業人士擔任裁判，賽事成績揭曉，由「福苗龍藝」勇奪金質獎；銀質獎為二岡坪祥龍隊、三義龍藝；銅質獎為苗栗神龍館、福星田寮龍藝、鶴聯龍藝；另優勝獎3隊為聯大文觀系龍隊、頭屋國中逗逗龍隊、聯興龍藝。

最佳傳統工藝奬「三義龍藝」、最佳團隊精神奬「聯大文觀系龍隊」、最佳套路創新奬「福苗龍藝」、最佳服裝設計奬「鶴聯龍藝」各獲獎金1萬元以茲鼓勵龍隊的世代傳承和創意發想。

(中時 )