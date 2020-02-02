武漢肺炎疫情延燒，人人自危瘋搶口罩、酒精、殺菌液等，全台各地鬧「口罩荒」，就有人說，一個口罩賣6~8元太貴，臉書「只是堵藍」則翻出10年前物價打臉。

疫情蔓延，民眾掀起搶購口罩熱潮，年假期間，政府則祭出口罩限購政策，每人限買3個，一個售價8元。30日中央流行疫情指揮中心宣布，定價將從8元降至6元。

粉絲專頁「只是堵藍」在臉書表示，「你知道原物料10年上漲很多嗎？你知道現在時薪跟月薪也比10年前多嗎？」並PO出10年前的新聞報導，當時口罩五片賣30元，平均一片6元，和現在售價一樣，而在SARS期間，N95口罩一個要價100元，醫療口罩則是18元。

網友認為，6元口罩太貴，「6元便宜？醫院外面販賣機一直兩個十元耶」，有人也拿出Costco口罩售價不到2元比較，質疑政府賺災難財。不過，部分網友則表示「平時買藥局一片4元，非常時期一片6元覺得OK」、「散裝6元很便宜欸，不是省錢不省錢的問題了」。

(中時電子報)