民眾大排長龍領取免費口罩。（柯宗緯攝）

民眾大排長龍領取免費口罩。（柯宗緯攝）

30多名義工辛苦分裝口罩。（柯宗緯攝）

曾參選過鳳山市議員的張為盛免費發放4.2萬個口罩，決定盡一份心力全數捐出，希望拋磚引玉。（柯宗緯攝）

全台仍陷入口罩荒，高雄卻有人「賠錢」發。曾參選過鳳山市議員的張為盛，今（2）日下午1點免費發放4.2萬個口罩，他說這是1年多前競選時庫存下來的，在武漢肺炎疫情升溫之際，決定盡一份心力全數捐出，希望拋磚引玉，原本有富商砸百萬元要通通買下，但被他斷然回絕，此義舉也令民眾直呼「佛心來著」！

其實，張為盛創立「盛祥門龍獅戰鼓團」，擔任團長一職，協助不少迷失少年習得一技之長，更多次代表台灣角逐世界獅王的寶座、為國爭光，累積超過10座以上冠軍，更關懷弱勢不遺餘力，在臉書揪團每月發放「福米」協助需要的民眾。

張為盛表示，這次因應全球「2019新型冠狀病毒」疫情擴散，看到民眾為買口罩大排長龍，甚至不一定買得到口罩，可見口罩需求量大，他想到上次選舉時還有庫存，經清點後決定全部捐給社會。

他說，總共出動30多名義工重新分裝口罩，一袋內有2個口罩，義工前一晚還「挑燈夜戰」，今早7點多也自發到場分裝口罩，另有發放組，分送口罩外，也提供酒精給排隊領取口罩的民眾。

今天下午1點開始發放口罩，但有民眾一早聞風而來，還是得等到下午才能領取，正式發放時，排隊人龍一度排到附近公園，約莫10多公尺長，狹窄的道路，造成人車爭道險象，轄區警方特地出面交管。

陳姓民眾說，是在網路上看到消息才來排隊；家住附近的林姓民眾則說，剛好經過，看到有人排才知道是再索取免費口罩，直呼「很感動」，但眼尖志工發現有位阿嬤連排了3次，趕緊上前制止，要求她留給更多需要的人，也有民眾聲稱要幫朋友、家人拿，但現場硬性規定只有本人才能領取。

張為盛指出，4.2萬個口罩將分為現場發送外，更預留約1.2萬給宜蘭、台北、台中的育幼院等社福團體；義工也打電話給先前幫助過的2000個弱勢家庭，通知他們可以前來領取，有人有要事，打算晚一點才會來領。

值得一提的是，張為盛透露，他將免費發送口罩的消息PO網後，接到300多通電話接到手軟，其中有1位商人更開門見山說要花100萬元包下所有的口罩打算送人，但張為盛認為早已答應要免費發送給需要的民眾，因此一口回絕，只希望如此正能量能安撫人心，解決民眾的燃眉之急。

(中時 )