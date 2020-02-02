大陸武漢肺炎疫情人人自危，自保的口罩一罩難求，台中市議員何文海多年來都會準備口罩贈送給南屯區各里環保志工，近來疫情升溫，體諒民眾有錢買不到口罩的恐慌，3日早上9點起發送3000個大人口罩、3000個兒童口罩讓民眾應急，一人可領3片，防疫大家一起來。

何文海熱心公益，平常即添購大批口罩給南屯區清潔隊員與志工，從春節前到現在疫情全球警戒，口罩缺貨，見很多民眾奔走於超商與藥妝店購買口罩撲空，以行動力做公益，善心提供大人與兒童口罩各6000片，希望有需求的民眾暫時紓解口罩防疫物資。

大人口罩需求大，兒童口罩還出現有錢買不到的窘境，何文海說，在整理口罩庫存時，發現還有兒童口罩，決定全部免費發放給民眾，尤其開學在即，很多家長憂心沒有兒童口罩給孩子，一人可以領取3片口罩，大人與小孩的口罩共6000片，為防疫盡心力。

何文海強調，考量南屯區清潔隊員值勤時間無法前來領取，會預留部分口罩親自送往南屯區清潔隊，讓他們安全安心在第一線為民眾服務，其他的口罩會分送給民眾。

很多家長獲悉何文海要分送兒童口罩，感動又感謝的表示，兒童口罩變搶手貨，近日到各超商和賣場、藥局詢問購買，兒童口罩大缺貨，明天一早就要去排隊，除了口罩，「還要為議員善心按讚！」

何文海指出，3日（星期一）早上9點起，在服務處（地址：台中市南屯區文心路一段31號）免費發送，歡迎民眾前來免費索取，一人限領取3片，送完為止。

(中時 )