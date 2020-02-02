謝和弦呼麻被逮後，狠甩妻子keanna，甚至秒認愛直播主莉婭，還稱要以最速件離婚；而keanna則是忍無可忍，提出侵害配偶權告訴反擊。謝和弦IG被檢舉後近日解封鎖，連續一口氣發了數篇貼文，秀出最新造型，還在光頭上刺青，大嗆酸民「祝武漢病毒全家都中」。

洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）日前在直升機意外中罹難，享年41歲。謝和弦為了向他致敬，不但將自己剃成光頭，還在胸膛刺下代表布萊恩精神的數字「24」。

之後謝和弦陸續上傳各種角度的刺青照，分別發文寫道，「上帝派來的惡魔#想做妳的太陽；想請妳當我的月亮#看酸民全都染武漢；願支持我們的人一生好命平安渡過，祝霸凌我們的人武漢病毒全家都中；小心背後有個眼睛，二十四小時看著您，#愛妳喔。」

謝和弦致敬Kobe。

似乎是有感於武漢肺炎疫情升溫，各地掀起口罩荒；謝和弦表示，上帝安排死神到，戴口罩也躲不掉。不過他也不忘與莉婭放閃，2人開心依偎拍合照，莉婭則是開心比YA。

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(中時電子報)