武漢肺炎疫情持續延燒，造成中國大陸內需市場整體萎縮，也間接造成台東釋迦出口中國大陸恐格價格滑落，使得盤商出口意願降低，但因目前正值台東釋迦盛產季，劉櫂豪委員特親與農委會主委陳吉仲協商，要求政府研議因應措施，保障農民收益。

對此，陳吉仲強調，將朝向提高行銷拓銷補助、輔導內銷、以及紓困措施等各方面辦理，近期內將儘速研議因應方案公告辦理。

劉櫂豪表示，武漢肺炎已延燒全球，更是造成中國大陸地區人心惶惶，使得中國內需市場萎縮，造成台東釋迦出口中國的價格恐不理想，也影響盤商出口意願。

但因目前正值台東釋迦盛產季節，且釋迦又不耐久放，倘無法如期採收外銷，農民收入勢必被影響。劉櫂豪因上述狀況特親自與農委會陳吉仲主委研商，要求政府研議因應措施，以保障農民收益。

劉櫂豪說明，農委會過去針對拓銷行銷國際市場一直有行銷補助措施，建議農委會可研議規劃提高經費額度，一來針對拓銷多元新興國際銷路市場，另外持續深化中國大陸市場，研議增加行銷補助，以提昇盤商業者開拓市場的意願。

劉櫂豪也建議政府為因應此特殊狀況，應協助加強開拓釋迦的國內需求，農委會應協助加速開發內銷市場，以穩定釋迦價格。

劉櫂豪要求農委會儘速研議因應措施，因為目前正值釋迦盛產季，短期內政府需要儘速擬訂方案，來協助農民，以確保農民收益。

陳吉仲允諾將儘速指示所屬單位研議因應措施，除了行銷補助、拓展內銷市場外，也會擬訂紓困方案，於近期內公告，以協助農民度過難關。

(中時 )