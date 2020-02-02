由修杰楷、林予晞、方志友、唐振剛、黃尚禾、涂善存演出的《天堂的微笑》，昨（1）日播出最終回，演員群現身線上粉絲見面會，陪伴觀眾收看大結局。「女神」安心亞頂著一頭粉紅色俏麗短髮，帶領接檔戲《墜愛》演員宋柏緯、林映唯、吳珝陽驚喜探班，直播瞬間衝破3千人在線觀看，兩部戲演員開心進行交接儀式。

《天堂的微笑》劇組殺青許久，但為了線上粉絲見面會，大家久違齊聚一堂，由於最近武漢疫情嚴重，大家一見面就關心彼此的身體健康。林予晞剛從冰島回國，整個人神清氣爽；正在拍新戲《粉紅色時光》的方志友不小心罹患結膜炎，而修杰楷近期原本計畫帶全家前往新加坡，但因為武漢肺炎疫情蔓延，加上他心繫《天堂》最終回，果斷取消私人行程，留在台灣陪伴觀眾朋友。

由安心亞、宋柏緯和溫昇豪主演的奇幻愛情劇《墜愛》，為《天堂的微笑》接檔戲，兩批演員在直播見面會上相見歡，修杰楷、林予晞特別拿出從東京求回的好運御守贈送給安心亞及宋柏緯，並說：「祝福《墜愛》收視長紅，希望接下來大家也會很喜歡你們的新戲。」

《墜愛》由吳珝陽（左起）、林映唯、安心亞、宋柏緯主演。

直播見面會上，宋柏緯現場Call Out給4位幸運網友，想不到網友竟大膽提出要求，希望宋柏緯開金口唱情歌，宋柏緯也放送粉絲福利，直接清唱一段張雨生的經典歌曲〈天天想你〉，唱完還說：「這是我剛坐計程車聽到的歌，送給妳。」大方展現好歌喉。《墜愛》蘊含奇幻、愛情等戲劇元素，以「月老」墜落凡間的故事為主軸，2月8日起每周六晚間10點將於TVBS 42台、愛奇藝台灣站聯合推出。

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(中時電子報)