前新北市長朱立倫今（2）日呼籲「不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣」。他也提到，醫療資源配置要優先確保自足，但若行有餘力，應不吝於提供對岸我們力所能及的協助。「病毒雖可怕，但更可怕的人心的自私脆弱。」

朱立倫點出對兩岸當局的四個期許，認為台灣人作為全人類社群的一份子，不該被摒除在第一手的防疫資訊之外，不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成防疫漏洞。

針對醫療資源配置，朱立倫認為要優先確保自足，但若行有餘力則應不吝於提供對岸我們力所能及的協助。「病毒雖可怕，但更可怕的人心的自私脆弱，是疫疾引爆的猜忌與敵意。防疫最重要的防線是人心，要守好互助、互信的戰線，才能打好這場仗」。

「台灣人，我們自己能照顧。」除了憂心台灣的國際處境，朱立倫也對台商表達關切，呼籲北京當局儘速同意，並協助安排包機接台灣人回家，台灣相關醫療體系也應做好對應的準備工作。

近來包括日本安倍首相、加拿大杜魯道總理、AIT前主席卜睿哲及歐盟若干政要也都對此正式表態。武漢肺炎爆發，正需要東亞共同合作，朱立倫呼籲「北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線」。

朱立倫表示，帶原風險看的是旅遊史、接觸史，不是看國籍，同是感染區入境者，防疫措施不應因身分而異，他呼籲政府，凡是仍有資格入境台灣者，不管是國人、陸配、陸生、外國人的防疫規範應該完全一致，不應有身份歧視。

(中時電子報)