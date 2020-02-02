最新研究指出，武漢肺炎病毒（2019-nCoV）可經糞口傳染，顯示糞便中極可能有活病毒存在。對此，網友也瞬間理解，為什麼這次疫情會突然大爆發。

據《中新網》報導，武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所的研究團隊，從患者大便、肛門採集檢體，發現新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，代表病毒是活的，具有傳染力。

《中央社》報導中，香港大學醫學院微生物系教授張其威表示，感染病患若沖馬桶沒蓋馬桶蓋，糞便中的病毒可能揮發到空氣中，恐經由人體呼吸傳染，但主要還是飛沫與接觸傳播，糞便途徑所占的比例不會很大。

對此，PTT網友表示，若這可以解釋大陸疫情一發不可收拾的原因之一，「好像還蠻有道理的」，但也想問大陸「衛生習慣真有這麽差都沒進步喔？」

其他人則表示，「生活水準差距很大」、「飛沫還是主要途徑啦。起碼在台灣糞便不會是主要問題」，認為大陸還是有廁所抽水馬桶不發達的地區，所以才要留意。

(中時電子報)