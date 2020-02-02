滯留武漢台商包機回台有望，回台後的隔離地點和方式引發各界關注。指揮中心今天證實已選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和公務員開會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，北、中、南都有。據了解，衛福部在全台已選定七處地點，昨天已實地勘查。

武漢封城後，目前約有476名台商滯留當地。近期武漢台商協會總算傳出好消息，滯留武漢的台商近日可望包機返回台灣，預計2天內成行。不過，為了防堵疫情入侵台灣，台商回台後該到哪裡隔離、怎麼隔離，引發民眾關注。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，這些滯留武漢的台商回台後必須接受檢疫隔離14天。台灣會派醫護人員赴大陸接機，台商登機前都要接受健康評估，若登機前有呼吸道症狀，是否能照常登機，將依個案審視。

至於，返台後的隔離地點，莊人祥表示，已經準備特別指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。

莊人祥說，由於返台台商多達400人，不太可能在單一場所進行隔離，預計會選定3到4個據點，遍及北、中、南地區。目前已選定2類場所，包含國軍的營區，以及是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

莊人祥指出，等到台商返台時間確定後，指揮中心會派醫護人員隨機待命，在台商上機前就會先進行健康評估，若出現發燒、呼吸道症狀，將視個案狀況再做登機安排，抵台後會直接分送隔離場所，接送方式目前還未定案。

(中時電子報)