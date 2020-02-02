立法院昨舉行立法院長選舉，國民黨團雖有38席，但疑似有人跑票，導致國民黨院長人選賴士葆僅獲36票。對此，國民黨市議員秦慧珠稍早表示，立法院國民黨團第一天表現「超搞笑」，她說連簡單的投個票都如此搞笑，未來的立法院能有戰力嗎？

秦慧珠在臉書指出，昨天是立法委員就職的日子，在野的國民黨只剩下立法委員是最大咖，這些立委也個個雄心勃勃，有人登記參選黨主席，有人是現任代理黨秘書長，有人剛當選總召、書記長、副書記長。然而，秦說這些菁英們一進立法院就幫國民黨丟了大臉，還不斷被民進黨立委消譴，原因在於國民黨有38席立委，外加黨友傅崐萁、高金素梅，至少可以投出38-40票，但正副立法院長候選人賴世葆、楊瓊瓔卻只拿到36票，其他的票跑掉了，反觀其他的大小黨，每個黨都照計畫開出自己的票，一票不少。「荒唐跑票的只有國民黨」。

秦慧珠提及，過去國民黨在地方議會選擧正副議長也會有人跑票，但那些都是黨內爭正副議長產生恩怨的後遺症，這次的立法院長，國民黨根本不可能當選，協調出一組人馬來展現國民黨的團結，卻還有人跑票，這是在演哪一齣？要不要檢討一下？

此外，秦慧珠說這件事也讓人對要選黨主席的江啟臣、已當上秘書長的曾銘宗、競選成功的總召林為洲、書記長蔣萬安，當過政務官的副書記長林奕華這幾個人的領導能力十分擔心。她諷刺表示，連簡單的投個票都搞笑如此，未來的立法院能有戰力嗎？

(中時電子報)