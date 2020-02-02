武漢肺炎疫情升溫，連帶影響民眾出遊意願，不過位於台南的山上花園水道博物館因為園區廣闊，且多為室外空間，加上挑高建築，反而受到遊客青睞，2日入園人數將近4000人，連測量體溫的額溫計也一度因人潮過多當機。

台南市文化局指出，配合中央防疫作為，包括山上花園水道博物館等景區，實施入園前測量體溫，2日並沒有發現異常，由於寒假尚未結束，加上台南地區尚未傳出疫情，因此雖然出遊人數略有減少，但還是不少民眾利用難得的好天氣，外出遊憩。

雖然春節期間寒流來襲，但山上花園水道博物館還是吸引了超過4萬5000人入園，若再加上淨水池區，到訪人數達5萬人次，營業收入更突破250萬元。

春節連假結束後，雖然有武漢肺炎疫情，但還是持續吸引遊客到訪，園方也落實第一線工作人員戴口罩，測量額溫，以及各項宣導作為，也籲請遊客做好自我管理，開心玩樂之餘，也要做好防疫工作。

(中時 )