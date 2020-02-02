大陸武漢肺炎疫情肆虐，許多民眾憂心被傳染、擔心買不到口罩防疫，連日起早貪黑搶購，但政府將口罩賣6-8元被民眾直呼太貴。深綠粉專為護航，拿前總統馬英九過去SARS口罩定價打臉民眾，桃園市議員詹江村看完決定回應。

武漢肺炎疫情持續擴大，民眾做好防疫工作瘋搶口罩，造成目前全台各地口罩大缺貨，為避免缺口罩恐慌蔓延，政府出手干預徵用口罩廠的數量調配，1日起每日約400-600萬片一律由政府統一調控分配。

台北市議員游淑慧31日追查口罩價格發現衛福部採購的口罩，一片1.5元，翻倍賣給通路業者後，又漲價到8元，一片口罩被扒了兩層皮。消基會也說，以藥妝店販售的口罩價格為基準，平均一片4到5元，即便政府調降到6元，還是偏貴，也有民眾也拿出Costco口罩售價不到2元比較，質疑政府賺災難財。

但是，綠粉專「只是堵藍」為護航民進黨政府，今在臉書稱「前總統馬英九過去在2009年總統任內，時任衛生署(現衛福部)公告一包30元5片，回嗆國民黨和部分民眾質疑」。

對此，詹江村今(2日)也在臉書回嗆，「又在馬維拉！17年前SARS，小編可能不知道，當年口罩沒有那麼難買，政府也沒有強行徵收轉賣，也沒人拿口罩當作政治工具好嗎！更別提2009年的流感，政府沒有讓人民那麼恐慌好嗎！」。

(中時電子報)