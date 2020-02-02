20200202中天新聞 防疫漏洞？武漢返台2台人 里長找嘸控填假資料

北市里長昨（1日）指控，日前有一對從武漢返台的男女，入境時填寫假資料找不到人。遭指控的60多歲馮姓男台商今天（2日）上午主動到派出所說明，澄清他並無留假資料和失聯，且健康也未出現異狀。

台北市大安區錦華里長溫美珠昨天表示，1月27日接到通報，要去居家訪視1月16日從武漢返台的一對男女。但後來經查，他們填的是假資料，是男子之前任職的公司地址，並非住家，留的市話為空號、手機關機。

台北地檢署昨晚表示，已分他字案，從速從嚴偵辦2人是否有違反傳染病防治法等相關罪嫌，並指揮警方找人。

馮男今早主動到北市大安分局和平東路派出所說明，據中央社報導，他表示自己1月16日返台，當時入境尚未進行疫情管制措施，所以他根本就沒填任何資料。

他也說返台迄今健康並未出現異狀，且一直都待在家中，並澄清他根本不認識另一名里長所指的失聯女子。

(中時電子報)