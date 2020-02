武漢肺炎疫情蔓延全球,繼美國宣布進入公共衛生緊急狀態之後,越南也在昨(1)日宣布國家進入防疫狀態。

綜合中央社、路透社、越南快訊新聞網(vnexpress.net)報導,越南總理阮春福昨日宣布國家進入防疫狀態,越南相關疫情消息通常由地方政府或是衛生部宣布進入疫情爆發狀態,這次是首度由越南總理發布國家進入防疫狀態,顯示河內對這波疫情的重視程度。

阮春福昨日簽署相關疫情決定文件,將2019新型冠狀病毒疫情界定為「甲類傳染病」(class A infectious disease of global emergency),屬於全球衛生緊急事件,會出現人傳人的呼吸系統疾病。根據越南《傳染病防治法》(Law on Prevention and Control of Infectious Diseases)規定,甲類傳染病包含極度危險的傳染病,這些傳染病會迅速、廣泛傳播,目前在越南被列入甲類傳染病的疾病包括H5N1禽流感、伊波拉病毒、小兒麻痺等。

阮春福昨日也簽發了各式疫情防控措施,包含成立疫情防控國家指導委員會、動用及徵用各種資源防控疫情、擴大國際合作等,此外也包含必要情況下使用野戰醫院參與收治、隔離、觀察及治療疑似或確診病例等。

越南今日也確診第7例武漢肺炎病例,越南衛生部表示,患者是一名73歲越南裔美籍人士,他於14日搭乘中國南方航空從美國飛往越南,途中在武漢天河國際機場過境2小時,男子於16日抵達胡志明市,入境後入住當地一家飯店。他於27日開始出現咳嗽症狀,直至31日才送醫隔離治療,今日確診。

越南政府昨日宣布中止大陸與越南飛航往來,更一度禁止台灣航班入境,導致我國籍航班起飛後被迫折返,所幸經過外交部斡旋,越南昨日晚間已將台灣移出限制名單。

根據路透社報導,台灣是越南的主要投資國,過去30年間,台商共投入了約320億美元(約新台幣9,715億元)。

