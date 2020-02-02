連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）看好茶飲在校園內的「剛需」利基，2日宣布攜手在大陸逾百所大學院校設有服務據點的重量級團膳企業，合資成立「上海檬奇奇餐飲管理公司」，藉此將旗艦品牌「快樂檸檬」推進入大陸大學校園內餐廳及學校外周邊門店，以每年30~40家速度展店，進一步擴張版圖、提高市占。

雅茗-KY表示，透過上海檬奇奇此一和作平台，雅茗將與合作伙伴攜手陸續在北京大學、清華大學、北京外國語大學、對外經貿大學、上海華東師範大學、廈門大學等160多所大學校園餐廳及學校外周邊開設「快樂檸檬」門店，雅茗並將投入管理資源並負責具體營運。

據了解，上海檬奇奇的股東成員除有台商外，更有在中國有高人氣的影視紅星。而大陸現有約3800所大學院校園，餐飲市場胃納與商機可觀，並屬特殊、寡佔市場，展店門檻高，法人認為，雅茗透過策略性投資切入大陸校園通路並快速拓點，因消費主力族群為學生，剛性需求強，並不會受到商場人潮減少的影響，在疫情未降溫前還能維持一定的營運動能。

因展店超速，雅茗-KY2019年營收22.17億元，年增2%，創歷史新高，今年更訂出以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭策略，力拚營收跳躍式成長，上海檬奇奇成立也展現第1個成果。

雅茗-KY去年已經在北京數所大學布局快樂檸檬加盟店，營運表現不凡，且年輕世代是目前手搖茶飲的主力消費族群，因此大學生、年輕世代認識到快樂檸檬茶飲品牌，進而對品牌產品認同感，是快樂檸檬以及集團旗下茶飲品牌未來擴張展店的重要基礎之一。

大陸手搖茶飲市場因進入門檻低、競爭激烈，此次武漢肺炎疫情造成短期衝擊，市場格局勢必出現變化並重新洗牌。而雅茗-KY的「快樂檸檬」有先發優勢故在大陸早已打下深厚基礎，且現金流穩定足以因應各種變化，公司表示，疫情不致對營運有太大衝擊，且市場危機將可成創造「新機」。

(工商 )