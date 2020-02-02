武漢肺炎延燒 疫情指揮中心記者會延至16：30 15:192020/02/02 中時 鄭郁蓁 、中時電子報、 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央疫情指揮中心原訂下午16時的記者會延後至16:30。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】疾管署因應武漢肺炎例行記者會｜2020.02.02 中央流行疫情指揮中心為因應「大陸武漢肺炎疫情」將開說明會，原訂16：00記者會，因故延至16：30召開記者會。 (中時 ) #疫情 #流行 #記者會 #16 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 男逛瑞豐夜市遭擄 16警車趕赴搶救 13:062020/01/29 社會 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 武漢肺炎／加蓋醫院稱「16小時完工」 中國官媒曬圖遭打臉：樣品屋 12:562020/01/30 國際 《環球時報》社評：誠實最為上策 14:502020/01/30 兩岸 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 生活熱門新聞 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 佛心？彰化這超商每人可以買到5片口罩！ - 生活 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 生活 寒流才減弱 吳德榮：本周2波變天 - 生活 是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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