武漢肺炎疫情擴散，市場擔心削弱全球需求成長，國際原油價格持續走軟、下跌，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調降0.9及1.0元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.9元、95無鉛汽油每公升27.4元、98無鉛汽油每公升29.4元、超級柴油每公升23.7元。

此外，台塑化3日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.9元、95無鉛汽油每公升27.3元、98無鉛汽油每公升29.4元、超級柴油每公升23.5元。

廠商認為，武漢肺炎、OPEC+的生產調節，以及氣候變遷對化石能源消費的影響，將會是今年左右油價表現的三大主要因素。近期油價已因武漢肺炎引發的需求擔憂，下跌15％，在疫情確實受控前，油價都可能繼續下滑。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶63.32美元下跌至58.45美元，台幣兌美元匯率貶值0.276元，國內油價依公式計算跌幅為5.47％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.9及1.0元，足額調整。

因擔憂武漢肺炎疫情爆發將降低石油需求的影響，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月30日收盤下跌2.2％，成為每桶52.14美元，創半年來收盤新低；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.5％，每桶58.29美元。

分析師指出，去年12月OPEC+決議將減產額度從120萬桶/日擴大至170萬桶/日就一度對油價構成支撐。儘管傳言石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）可能考慮延長減產，以應對中國大陸武漢肺炎疫情爆發對石油需求所造成的衝擊，但油價走勢仍然偏空，即使利比亞生產中斷消息也沒有提振油價。

有鑑武漢肺炎的情還未觸頂，市場對石油市場乃至於全球經濟的衝擊也依然未知。即使OPEC+進一步減產，未必就能發揮多大作用，因其缺口很容易被美國、巴西與挪威等其他國家所填補。

(工商 )