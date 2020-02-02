大陸防疫 人行開展1.2兆人幣逆回購 18:032020/02/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行2日指出，2月3日將開展人民幣（下同）1.2兆元公開市場操作投放流動性為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行。 人行表示，2020年2月3日將開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。 大陸股市也將在2月3日開市。 (工商 ) #中國人民銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸宣布各類金融機構 2/3起正常上班 21:572020/02/01 財經 財經熱門新聞 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 陸股明恐暴跌 急了！人行狂砸5兆救市 - 財經 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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