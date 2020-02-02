中國人民銀行2日指出，2月3日將開展人民幣（下同）1.2兆元公開市場操作投放流動性為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行。

人行表示，2020年2月3日將開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。

大陸股市也將在2月3日開市。

(工商 )

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