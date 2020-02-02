澳網新科冠軍凱寧(Sofia Kenin)於21歲摘下女單大滿貫首冠，是2008年莎拉波娃(Maria Sharapova)以來最年輕的澳網女單冠軍。事實上凱寧自幼的偶像就是莎拉波娃，莎娃17歲時就在2004年溫網決賽打敗小威廉絲。

凱寧去年也在法網首次遭遇就打敗狀態欠佳的小威，這次澳網小威又因失誤過多輸給大陸女將王薔，美媒《雅虎體育》指出女網的世代交替已在進行中。基於女網的不可預測性，新崛起的大坂直美仍不具足夠統治力，最近女單12座大滿貫，其中8座得主是首次摘冠。

身為美籍俄羅斯人，凱寧視莎娃與庫妮可娃(Anna Kournikova)為偶像，她說：「我的俄國血統幫助很大，我感謝父母幫我實現美國夢，聽說我贏了冠軍就是世界排名第7，能代表美國是莫大的光榮。」世界第7的凱寧將是美國排名最高的女網選手，也有美國球迷仍把她視為俄國人(出生於莫斯科)。

現在要稱呼凱寧為「小莎娃」還太早，美國同時有天才黑人女將戈芙(Coco Gauff)，這次戈芙就是敗在凱寧手中。戈芙15歲就有如此高超的身手(打敗大坂直美)，她與凱寧或許有機會寫出新一代的莎娃與小威之爭。

(中時電子報)