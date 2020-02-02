武漢封城，導致滯留武漢台胞回台有望，預計兩天內成行。我防疫專家則建議，就算再辛苦，指揮中心應該針對這476名武漢返台者，第一步驟通通先進行採檢，不僅可了解身體狀況，更能進一步掌握武漢疫情的樣態，「人都回來了，就要好好研究，沒有藉口再說無法了解」。

武漢封城後，目前約有476名台商滯留當地。不過武漢台商協會傳出好消息，滯留武漢的台商可望包機返回台灣，預計2天內成行。不過，為了防堵疫情入侵台灣，台商回台後該到哪裡隔離、怎麼隔離，引發各界關注。

中研院生醫所兼任研究員何美香進一步指出，防疫人員第一步應該先針對返台者，通通給予一次以上的採檢，掌握每一名自武漢返台者的健康狀況，並詳細詢問他們的旅遊史，接觸史，畢竟「病毒就是在武漢」，即使再累也要做。

另一方面，何美鄉表示，因大陸不給予我方任何資料也沒有給發病的實際地理圖，因此可以從這近五百名台商的檢體中，了解掌握武漢疫情的樣態，防疫人員必須詳記做紀錄，掌握他們在武漢都去過哪些地方，就能了解社區傳染到底有多嚴重，以掌握風險高低，「人都回來了，就要好好研究，沒有藉口再說無法了解」。

何美鄉強調，應該以包容的心情，迎接台商回台，給予符合人道的照顧，例如雖然一定要隔離，但若是原本就是一家人，就不應打散，應共同在一個空間隔離生活，一方面嚴格限制出入，每天量體溫，也應每天提供飲食與醫療照顧，而民眾也應該理性看待，不必視為洪水猛獸。

(中時 )