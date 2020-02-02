雲林爛馬鈴薯受去年12月底雨害，葉枯黃，根部也有腐爛，而且根果長不大，農民很無奈。（許素惠攝）

雲林馬鈴薯受去年12月底霪雨侵害，受損嚴重，區域損害面積及程度已超過20％，農委會啟動天然災害現金救助機制，登記至2月8日截止，鄉鎮市公所假日也有專人受理，農民要把握時間趕快申報。

雲林縣斗南馬鈴薯受去年12月底霪雨侵害，根果不是腐爛就是長不大，初步估計產量大減至少一半以上，農民叫苦連天，立委劉建國春節前和農糧署官員實勘，發現災情嚴重，受損面積和程度已逾20％，達到天然災害現金救助標準，農委會1月22日隨即啟動救助及低利貸款機制。

欲申請救助的農民，要持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀，或土地使用同意書或當期作農戶種稻等相關文件，在2月8日前向土地所在地的鄉鎮市公所申報，假日照常受理。

而雲林縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲貸款的農民同樣在2月8日前向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向貸款經辦機構提出申請。

(中時 )