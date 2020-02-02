武漢肺炎疫情嚴重，許多民眾正愁買不到口罩時，民進黨立委趙天麟提供給網路社群「公民割草行動」做為罷韓連署小禮物的口罩，以及國民黨高雄市議員蔡武宏今天送給捐血民眾一人一盒50片裝口罩。趙天麟表示，那是選舉剩下來的文宣品，蔡武宏服務處人員則說，口罩是蔡武宏的朋友贊助。

「公民割草行動」是發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群之一，最近已進入第二階段連署罷免，有參與連署的高雄市民會拿到一份包裝寫有「防堵武漢肺炎．罷免高雄病毒」的口罩文宣，但不禁讓人質疑口罩從何而來？

高雄市議員蔡武宏（右二）1日舉辦捐血活動，凡是前往捐血250C.C的人就送一盒50片裝的口罩。（圖／高雄市議員蔡武宏服務處提供）

對此，趙天麟表示，那是他這次參選立委時剩下來的文宣品，只有1700份，本來是他和蔡英文總統的聯合宣傳品，為他製作文宣品的廠商後來把宣傳字樣改成罷韓，他提供給公民割草行動使用。

而蔡武宏1日在高雄大遠百前廣場和前鎮區瑞隆路舉辦捐血活動，凡是前往捐血250C.C的，他都送一盒50片裝的口罩、五鮮級龍骨鍋一鍋的兌換卷和烤翅一份的兌換券，蔡武宏的捐血禮物著實吸引不少人前往捐血。蔡武宏服務處人員說，這次送的口罩共有400盒，是做相關產業的朋友贊助的。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)