新竹市17公里海岸線沿線有6座年齡已超過10年的自行車道鋼構橋梁，市府斤近期將將全面體檢，其中彩虹1、2橋先行動工補強。（陳育賢攝）

新竹市17公里海岸線沿線有6座年齡已超過10年的自行車道鋼構橋梁，市府斤近期將將全面體檢，其中彩虹1、2橋先行動工補強。（陳育賢攝）

新竹市17公里沿岸有6座橋是單車騎士必經景點，更是網美拍照打卡熱點，但部分橋梁年資已久，市府近期展開首度的全面體檢，並決定先投入5000萬更新彩虹1、2橋鋼索與螺栓等重要元件，未來希望讓旅客來到17公里欣賞自然生態，同時擁有更安全的環境。

市長林智堅指出，17公里海岸線沿線有6座年齡已超過10年的自行車道鋼構橋梁，包括攝影高手與遊客朝聖必拍的彩虹1、2號橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋，過去市府每兩年定期檢查這些橋梁。

其中彩虹1、2橋興建較早，使用年資有15年，部分元件已生鏽，市府去年底成功向中央爭取經費，今年將投入5000萬元，補強兩座橋梁，全面更新鋼索、螺栓、鋼承板，提升橋梁的使用安全。

其餘4座橋梁也將以專業儀器進行全面體檢，例如鋼索拉力測試，看是否能穩定支撐橋身重量，以及檢測螺栓與鋼承板等鏽蝕的構件。此外，也將聽取專家與周邊里民的意見後重新塗裝，賦予橋梁符合當地生態特色與美學的視覺景觀，工程預定2月底展開，今年度完成。

市府城市行銷處指出，市府近年在17公里沿線打造出1條深具在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道，其中串聯漁人碼頭和南港賞鳥區段，在去年完成景觀第1期建設後，讓此處再度成為新興的觀光打卡熱點，每年吸引超過20萬人來訪。

今年將再投入2億7000萬元進行17公里沿線景觀2期工程與橋梁補強兩項計畫，其中5000萬用於6座橋梁上，首要目標要先確保騎自行車民眾的安全。

(中時 )