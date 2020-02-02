今天是2020年2月2日，若寫成數字就是「20200202」順著念、倒著念數字都相同，有網友就說，這個數字是人類有歷史紀錄以來的第一次，也是唯一一次的巧合，紛紛想拍照、寫下日期「拍攝於西元202002022020」留作紀念。但命理師說，這日期只是有趣而已，反而是周三（2/5）的天赦日非常重要，可保健康平安！

命理師黃逢逸說，網傳2020屬數字上的巧合，就像5月20日諧音「我愛你」，只是有趣，反而是周三（2/5）的天赦日非常重要，這天去天公廟或大廟拜拜，誠心祈求上天赦免自己的罪過，將可保平安，尤其現在武漢肺炎流行，到端午節前都是危險期，在天赥日認錯祈福，將可保健康平安。

黃逢逸說，為避免人多聚集增加疫病的傳染，民眾也可在家祈福，原則上周二（2/4）深夜11時就是天赦日開始，只要誠心承認自己的過失，不必特別擺案或儀式，也可達到祈求神明保佑的效果。

(中時電子報)