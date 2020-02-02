39歲陳姓男子受女性友人之託，1日深夜跟她林姓前男友拿回同居鑰匙，孰料雙方起口角，陳找來3名同夥在路邊圍毆林，路人見狀連忙報警，警方出動快打部隊到場，一行人一度駕車逃逸，被攔下後竟和警方拉扯，甚至口出惡言、以三字經辱警，仍被優勢警力制伏，被依法送辦。

林姓男子的女友向警供稱，她與林姓男子是男女朋友在桃園區同居，雙方發生感情糾紛鬧分手，她要求林姓男友交出同居處鑰匙搬走，請陳姓友人向林姓男友拿回鑰匙。

孰料39歲陳姓男子1日深夜在桃園區中正五街，和林姓男子一言不合起口角衝突，竟夥同37歲陳男、31歲林男及35歲李男在街頭圍毆林男，警方獲報立即出動快打部隊趕到現場，孰料一行人見警到場，連忙跳上賓士轎車駕車逃逸。

警方出動多台機車前後包夾攔截盤查，4人不服警方勸阻，竟以三字經辱罵員警，並大聲咆哮挑釁：「我要打他你管得著！」，員警立即將其制服，並帶返所內依傷害、妨害公務、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

(中時 )