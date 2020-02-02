由於2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響狀態仍屬不確定性，國光生技（4142）專案研發「新型冠狀病毒肺炎」疫苗小組已取得病毒基因，正透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術順利的話，所需時間最快約半年。

國光生技在今年1月2日重訊公告，其在中華民國仲裁協會對Crucell提起仲裁，並於台北地方法院對Crucell及其母公司Johnson&Johnson提起民事訴訟，雙方就此二案達成和解，已正式簽署和解契約，並將依和解契約內容撤回進行中之相關程序案。至於和解契約細節，基於契約中的保密條款，不予揭露。

而Crucell本身既為國光生技的股東之一，持股約7.3%，過去為國光生技流感疫苗主要代工客戶之外，現在還是美國醫療大廠嬌生（Johnson & Johnson）旗下疫苗公司，根據《路透社》報導嬌生有多名科學家正積極尋找對抗疫情病毒的疫苗，未來幾周將有初步結果，並有信心數月內研發，惟量產到市場上架可能需要1年時間。

法人樂觀認為，一旦嬌生成功研發出對抗2019新型冠狀病毒的疫苗，國光生技與Crucell過去以來代工及民事案件現已和解關係，有機會成為生產合作夥伴。

《環球生技月刊》編譯報導指出，嬌生集團（J&J）楊森製藥（Janssen）於美國時間1月30日宣布，將利用製造伊波拉疫苗所使用AdVac和PER.C6技術等多種方式，著手開發對抗新型冠狀病毒（Novel coronavirus, nCoV-2019）候選疫苗。

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(中時電子報)