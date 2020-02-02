小提燈元宵過節應景，或居家擺飾都很討喜。（盧金足攝）

南屯萬和宮董事長蕭清杰表示，小提燈象徵吉祥、平安、如意，造型可愛，且洋溢年味。（盧金足攝）

2月8日元宵節，南屯區萬和宮將贈送民眾賀歲小提燈，董事長蕭清杰說，今年庚子鼠年的小提燈有「吉祥」、「平安」與「如意」3種款式，象徵吉祥、平安、如意，造型可愛，且洋溢年味，元宵過節應景，或居家擺飾都很討喜，今年製作將近一萬個，透過南屯區各里長贈送鄉親，留下半數，元宵節傍晚6點半開始發放，送完為止。

市府文化局規劃的「2020台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華」---媽祖同行，元宵夜在萬和宮廟前廣場，邀請李靜芳歌仔劇團擔綱，演出戲碼為「金花囍事」歌仔戲。

靜芳歌仔戲團成立2010年，以「戲新曲‧唸舊調」為創團宗旨，2015年起至今，連續獲選為「南投縣傑出演藝團隊」。

當家花旦、團長李靜芳主演的「金花囍事」戲碼為，高崔兩家為世交，高金花與崔坤寶指腹為婚，藉高老爺高高纏60大壽機會，邀請坤寶過家認親。無奈金花是「巧龜（駝背）五不全」，怕其醜樣嚇到坤寶，高老爺決定由金花的貼身女婢周鳳仙與坤寶見面。兩人一見鍾情，坤寶答應高中狀元即過府迎娶，果然不負眾望。

高家老爺為了將女兒順利嫁出去，只好將計就計，情緣錯配。崔坤寶到高家迎親，卻發現高家李代桃僵，一怒之下逼金花坐回頭轎，引發一連串趣味笑料，周鳳仙、崔坤寶、高金花三人的愛情青紅燈，該如何圓滿又皆大歡喜化解，劇情精彩可期。

萬和宮表示，現場舉辦摸彩活動，還有按讚好禮活動，即現場掃描QRCODE或直接在臉書搜尋「臺中文化小尖兵」，按讚成為粉絲經確認後，即可獲得「文創鑰匙圈」一個，數量有限，送完為止。

(中時 )