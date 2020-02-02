裕民專責防疫分隊進行「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施及演練。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今(2)下午至新北市消防局第二大隊裕民專責防疫分隊，視察「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施及演練，對於民眾反映買不到口罩，消毒酒精、額溫槍也難求，侯友宜說，自己昨天跑了兩個多小時也都買不到，「市長都買不到，你說市民買得到嗎？」

侯友宜指出，新北市口罩工廠每日可生產93萬片成人口罩、23萬片兒童口罩，總計每日116萬片，不過因為中央統籌分配，許多市民仍抱怨買不到，呼籲中央要很清楚告訴全國民眾，「每個縣市配發多少，從生產端到物流中間，怎麼配發、到哪幾個據點，都要很清楚公布。」

侯友宜表示，民眾也擔心有人會囤貨，建議中央可透過健保卡，以全台一千多個藥局當作發送端，「多一點思考，越公開透明，並及時送到市民手中，市民才可以安心，不然會讓大家有太多想法，造成混亂，民心不安定。」

此外，侯友宜也點出消毒酒精、額溫槍同樣不足的問題，「我昨天跑了2個多小時都買不到，市長都買不到，你說市民買得到嗎？」呼籲中央不要只重視口罩，面對即將開學，政府要負起責任，供應無虞的防疫措施，讓學校能做好自主防疫。

(中時 )