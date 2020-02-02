中央疫情指揮中心今（2日）決議小三通抵達馬祖簽証後之旅客，即起停止原船或隔日返回，並在馬祖實施隔離14天。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，有不少擁有其他國籍的大陸人士，因簽證問題須離開大陸後再返回大陸，藉此延長居留時間，以今（2日）小三通旅客為例，來馬30名乘客中即有9名擁有其他國籍的陸客，入境後又出境，容易造成防疫上的漏洞。

林長青指出，會向中央單位建議，防疫期間禁止這類型旅客來馬，目前都將強制要求隔離14天後才能離境。

(中時 )