小三通抵馬乘客 即起停止原船或隔日返回 16:252020/02/02 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央疫情指揮中心2日決議，小三通抵達馬祖之旅客，即起停止原船或隔日返回。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心今（2日）決議小三通抵達馬祖簽証後之旅客，即起停止原船或隔日返回，並在馬祖實施隔離14天。 連江縣交通旅遊局長林長青表示，有不少擁有其他國籍的大陸人士，因簽證問題須離開大陸後再返回大陸，藉此延長居留時間，以今（2日）小三通旅客為例，來馬30名乘客中即有9名擁有其他國籍的陸客，入境後又出境，容易造成防疫上的漏洞。 林長青指出，會向中央單位建議，防疫期間禁止這類型旅客來馬，目前都將強制要求隔離14天後才能離境。 (中時 ) #旅客 #小三通 #隔離 #國籍 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》肺炎疫情陰影下 大陸怎樣過春節 17:002020/01/29 兩岸 陸配：防疫是隔離人 非隔離人心 04:092020/01/29 焦點新聞 初五開工病患增 各醫院出招應對 04:092020/01/29 焦點新聞 27日陸發送旅客1626萬人次 較去年同期暴跌近7成 10:212020/01/29 兩岸 武漢肺炎／防武漢肺炎擴散 疾管署今啟動「電子監控」2千名居家隔離者 11:472020/01/29 社會 2020武漢風暴》疾管署：居家隔離者亂出門最高罰30萬 15:082020/01/29 生活 2020武漢風暴》疫情嚴峻！疾管署LINE粉絲暴增逾5倍 15:352020/01/29 生活 第一階段發出460支監控手機 其中27人已經有症狀 15:512020/01/29 生活 當兵怕染武漢肺炎？網打臉：最安全 18:242020/01/29 日常 2020武漢風暴》VHQ降低疫情影響 啟動中、星、馬分工機制 22:002020/01/29 財經 生活熱門新聞 中小學及幼兒園延後至2／25開學 家長可請至多14天防疫照顧假 - 生活 直播》武漢肺炎延燒 教育部延長寒假至2月25日 - 生活 是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 大學各自宣布延後開學 楊志良：沒有必要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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