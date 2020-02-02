新竹Big City遠東巨城購物中心近日舉辦捐血活動，以超過1050袋的熱血成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。（新竹巨城提供／陳育賢新竹傳真）

新竹Big City遠東巨城購物中心近日舉辦捐血活動，以超過1050袋的熱血成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。（新竹巨城提供／陳育賢新竹傳真）

巨城原訂上午9點開始的捐血活動，7點左右即出現排隊人潮。（新竹巨城提供／陳育賢新竹傳真）

新竹Big City遠東巨城購物中心長期響應捐血不遺餘力，連續3年主動發起年後大型捐血活動，近日再與新竹網路等扶輪社共同舉辦，挑戰去年2月締造的674袋捐血紀錄，此次再以超過1050袋的熱血成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，天冷又時值抗疫的緊張時刻，民眾捐血的意願可能降低，但巨城館內外完善的防疫措施，讓許多民眾願意捲起袖子響應捐血，此次活動一展開就有數百人排隊等待捐血。

在巨城團隊的努力及民眾的愛心，此次捐血活動創下了全新竹地區單日單點捐血量的歷史新高，遠東巨城也發揮全台第1公益平台的影響力，帶動社會護念與民眾共同面對武漢肺炎疫情及缺血現況，全力防疫更用心公益。

國際扶輪3501地區總監朱先營則指出，此次要特別感謝新竹網路扶輪社、新竹東北區、新竹朝陽、新竹世芳扶輪社等社以及遠東巨城購物中心一起籌辦的大型捐血活動，未來期許與遠東巨城購物中心及各社團持續合作，一同為社會點燃溫暖，攜手為公益盡心力。

巨城表示，此次捐血活動透過虛實整合，利用臉書粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，並有捐血1袋可獲得「威秀電影票」1張回饋，年滿17至20歲的青少年於遠東巨城APP登記參與，並到場完成捐血還可加贈八月堂原味可頌等好康，吸引許多熱血民眾捲起袖子做公益。

原訂上午9點開始的捐血活動，7點左右即出現排隊人潮，不少首次捐血的年輕朋友呼朋引伴一起加入，也有情侶、小家庭等組合前來響應順便購物。

捐血中心統計，此次共募集超過1050袋，突破歷年桃竹苗百貨零售同業募血袋數最高紀錄，遠東巨城購物中心再次發揮通路平台優勢及整合資源磁鐵效應，為社會注入溫暖力量並善盡企業責任，成為百貨零售公益平台的最佳典範。

(中時 )