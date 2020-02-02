2020選舉結束後，顯然抹黑造謠沒停過，有網友今在臉書開嗆台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲，過去赴中國大陸19次，嫖妓、抱女人都被錄影下來，還嗆柯的「把柄被對岸握住」。此話讓柯粉們氣炸，揚言「一定要告到底、太扯」。

梁姓網友今(2日)在臉書社團「台灣民眾黨」PO出一張截圖，內容是一位名為「Leticia Hsieh」的網友在自己臉書公開貼文稱柯文哲「他去中國19次，嫖妓抱女人都被錄影了。他現在是LP被握住，對中國他1句重話都不敢講」。並配上一張柯文哲照片標註「北騙子柯文哲，親中『投共』、承認兩岸一家親的背後靠山是『中共』」，貼文並已公開逾12小時。

網友將不明爆料者的爆料內容截圖PO到台灣民眾黨、柯文哲相關臉書社團。(圖/截圖 台灣民眾黨 臉書社團)

不明爆料網友1月31日的臉書爆料內容。(圖/翻攝自 該網友臉書)

截圖的網友不滿表示，「這已經是重大毀謗，支持黨部提告，以制止這種惡劣的行為」。

截圖放上「台灣民眾黨」社團，許多柯粉氣炸了，紛紛留言「這可以告了」、「支持告下去」、「太扯」、「這太可惡了，一定要告」、「這完全是誹謗！」、「假新聞抓那麼多，這種卻不抓不報，顏色對了，保護傘就開了」、「調查局、網路警察人呢？」、「支持告到破產，又在抹黑抹紅」、「就提告吧！不然會沒完沒了！」、「抹黑又突破新境界了」。

《刑法》第310條規定「，意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金」。另同法也規定，「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」。

(中時電子報)