國民女團AKB48 Team TP 於昨1 (日)舉辦台中場簽唱會，團員潘姿怡、冼迪琦和劉曉晴因春節時間回家過年自港澳入境，配合政府機關公告規定，全程簽唱會佩戴口罩，每個上台簽名的歌迷也都乖乖配合規定戴口罩，成為簽唱會特殊景象。

戴口罩的團員覺得這是很奇特的一個簽唱經驗，潘姿怡說：「今年過年因為受到武漢肺炎的影響，大部分的時間都在家裡學爸爸打拳，聽說可以強健身體，雖然這次需要戴口罩參加簽唱會但是還是很敬業的整臉完妝，武漢肺癌的疫情好像越來越嚴重，希望大家勤洗手注意出門都戴口罩。」劉曉晴分享平常很注重衛生教育，都會備著一兩盒口罩，平常家人也一直叮嚀要戴口罩，這次配合規定出席簽唱會，希望大家可以平安。

潘姿怡（左起）、冼迪琦和劉曉晴配合政府機關公告規定，簽唱會全程佩戴口罩。

隊長陳詩雅則表示首場台中簽唱會剛好遇上低溫，穿著學院風短裙覺得好冷，而且廣場風很大，擔心裙子一直飄起來，整場簽唱會都處於緊繃狀態。她們在前往台中的遊覽車上，都已戴上口罩，但還是說說笑笑，好像是去旅行的感覺，不少團員在車上搜尋台中美食，希望簽唱結束之後可以去體驗當地的特色小吃。

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(中時電子報)