被台北市大安區里長指控，年前自大陸武漢返台，卻在健康聲明卡填寫假資料，惡意失聯的台商，2日上午主動到派出所向員警說明。他在警局前受訪說，上月16日返台，「印象中99％沒被要求填寫任何資料。」且根本不認識被指控的另名陳姓女子，他日前還兩度與疾管署聯繫，疾管署並未要找他，自己並未失聯。

64歲馮姓男子今天上午戴著保暖用的口罩，至大安分局和平東路派出所向員警說明，他向媒體表示，16日返台並未填寫資料，返台後都在家中自我隔離保護，迄今身體狀況良好。他記憶中，當時政府也沒規定要填寫健康聲明資料。

他表示，自己在大陸經商，所謂的前公司，早在多年前就已離職，不知道為何里長跟警察會跑去那裡找他。昨天媒體報導里長指控他的新聞後，很多人問他，所以今天就到派出所說明並澄清。

大安區里長1日指控，接獲里民反映，年初三與馮姓男子及陳姓女子聯絡，發現通訊地址留的是馮男多年前在北市大安區任職的租車公司地址，其手機關機，市話空號，讓欲居家訪視的里長憂心恐成武漢肺炎的防疫漏洞。外傳北檢也將釐清是否違反傳染病防治法等相關責任。

(中時 )