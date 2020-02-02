新型冠狀病毒肺炎最近全大陸確診病例人數激增，是否說明疫情更加嚴重？會通過糞口傳播嗎？中國大陸工程院院士、醫學家、肺病專家鐘南山指出，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播。

鐘南山接受大陸《南方日報》訪問時表示，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播。現在這個問題應該非常重視，因為在糞便裡發現病毒，糞便是否傳染病毒值得高度警惕。在湖北、江西有些地方，確實有使用便桶習慣，還放在魚塘洗，確實要引起防控注意。

鐘南山指出，從調查來看，已經患病的人，在糞便帶病毒有多少，要一步一步來調查。從了解來看，尿初步沒有，但大便確實要引起注意。有些地方很高，要引起警惕。

鐘南山說明，目前看來確診病例主要還是武漢。所以中央政策對武漢進行圍堵，是完全正確的。要是已經大規模像以前ＳＡＲＳ那樣，那全國很多地方已經大暴發，似乎我現在沒有看到其他地方很明顯的暴發。

鐘南山認為，現在確診病例升高，可能還會持續一段時間，但相信不會太長。從外頭回到武漢的人，現在經過十多天，潛伏期也差不多了，沒病也就沒了，有的話可能已經在當地治療，因此要回到武漢的那些人，問題不是很大。但武漢要出去的，還是很值得注意。

至於廣東180萬的外來人口預計會回來160萬左右，廣東應該如何做好防護？

鐘南山分析，當然是要非常注意，去了解返程外來人口的接觸史，對其體溫進行監測，現在很積極的措施從各個站口、口岸進行，還是很必要的。很多外來人口出去已經十四天了或者更多時間，原來有病也就發了，因此我也不會特別擔心。

對於在社區防控方面應該注意些什麼？鐘南山呼籲，社區互相的監督，比如戴口罩這類舉措，在一定意義上起著決定性作用。

(工商 )