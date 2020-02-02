海巡署中部分署第三岸巡隊4日計檢查海峽號兩航次，均未發現感染疫情症候人員。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊4日計檢查海峽號兩航次，均未發現感染疫情症候人員。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

世界衛生組織宣布新型冠狀病毒疫情為國際公共衛生緊急事件，且國內已發生第10例確診病例，台中商港為兩岸直航航線重點港口，海巡署中部分署第三岸巡隊聯合疾管單位持續強化相關防疫作為，分署長扶大桂親自坐鎮，自1月30日至今日，計檢查海峽號兩航次，台籍旅客540人次、陸籍旅客66人次，均未發現感染疫情症候人員。

台中商港為兩岸直航航線重點港口，現階段嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發後，扶大桂親赴現場坐鎮指揮第三岸巡隊安檢人員，於旅客出入境檢查隨身物品及行李時，全程配戴口罩及手套，避免接觸感染，自1月30日至今日，計檢查海峽號兩航次，台籍旅客540人次、陸籍旅客66人次，未發現感染疫情症候人員。

另因應政府管制口罩出口1個月，針對旅客攜帶物品嚴加檢查，防止有心人士違反規定夾帶5盒以上口罩出境；疾管署人員也全程監控旅客體況並詢問接觸史，共同防堵疫情移進入國內；在漁港安檢部分，對於僱有中國大陸籍漁工漁船及不明船筏進港時，對船上人員實施體溫量測，如有發現發燒、咳嗽等症狀情形立即通報衛生單位協處。

第三岸巡隊表示，防疫視同作戰，為防杜疫情持續於本國蔓延，同仁將於第一線執行各項勤務時，秉持｢寧願多做、不可少做」、｢做好長期抗戰的準備」、｢以最嚴謹態度面對疫情」及｢用最高標準執行勤務」等4項原則，持續強化疫情防堵工作，維護國人健康。

第三岸巡隊也呼籲民眾，於防疫期間應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，並避免接觸來路不明野生動物，如發現疑似病例或疫情，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)及撥打海巡「118」免費報案專線或至安檢所窗口報案。

另疫情或防治措施等相關資訊均由衛生福利部疾病管制署予以公告，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播及轉傳，以免觸法。

(中時 )