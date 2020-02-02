受到武漢肺炎疫情大肆衝擊，高雄旅行、飯店等觀光業者叫苦連天。據高市觀光局統計，陸客禁止入台後，訪高雄陸客只剩下1萬左右，為陸配、商務簽，而非觀光簽，第一線的旅行業界也悲觀看待，若疫情再不緩解，員工遲早恐放「無薪假」。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，1月25日起台灣禁止陸客進來觀光，台灣遊客也不得去大陸，對高雄旅行社來說，損失慘重難以計算，至少10幾億跑不掉，畢竟480家都有出團，而前往大陸旅遊人口大約就占團體客的4、5成。

吳盈良透露，高雄專接陸客團的旅行社約有5、60家，過年期間都在處理退團事宜，執行相關善後工作，後續也不可能接新團，等於是沒有營收，目前沒傳出旅行社將倒閉或付不出薪水，但要情況再慘淡，遲早會出現無薪假，但他認為南部業者較注重人情味，應該會忍一忍，與員工協調共體時艱，先發幾成薪資因應。

吳盈良認為，其實只要做好14天有效的管控跟自主管理，民眾不必如此恐慌，在台灣本島國旅相對安全，若做好防疫措施再出國，也不會有很大的問題，像是郵輪從台灣出發的話，也都是載台灣客，船上也都會消毒等防疫作業。

他保守推斷兩岸旅遊環境，或許得等到5月份才會好轉，也呼籲政府拿出有效措施，協助旅行業轉型跟經營，最直接的方式是針對無法出團的旅行社做補助，旅行業後續的做法，也須等中央防疫、觀光政策明確才會較為明朗。

高市觀光局長邱俊龍坦言，高雄陸客衝擊可分為兩階段，第一是去年8月起限縮自由行，10月真正受到衝擊，陸客從每月的9.8萬人腰斬剩一半，比較欣慰的是，其他國際客成長3至4成，加上國旅交通部有補助，大概成長快20％，因此第4季整體住房率不俗，假日也很難訂到房。

邱俊龍表示，受到武漢肺炎衝擊下，高雄陸客只剩不到1成，等於只有陸配、商務客，其他包含觀光、學術、醫療等交流全面禁止，預計下周邀請高雄觀光公協會一起研商對策，幫助業者挺過「寒冬」。

(中時 )