客運司機疑中風 右半身麻痺撞路邊站牌 16:232020/02/02 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 65歲葉姓司機上月31日深夜11時許駕駛客運公車行經高雄林園沿海路時，疑因中風，右半身麻痺，導致公車失控，撞上路邊站牌。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 65歲葉姓司機上月31日深夜11時許駕駛客運公車行經高雄林園沿海路時，疑因中風，右半身麻痺，導致公車失控，撞上路邊站牌。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 65歲葉姓司機上月31日深夜11時許駕駛客運公車行經高雄林園沿海路時，疑因中風，右半身麻痺，導致公車失控，撞上路邊站牌，警方獲報後，協助將人送醫。警方表示，當時沒有路人經過，應該車上乘客第一時間報案。 (中時 ) #站牌 #警方 #公車 #麻痺 #右半身 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸甘肅省搭公車不帶口罩 司機將拒絕乘車 11:182020/01/29 兩岸 日籍童坐公車睡著沒下車 警靠照片助團聚 11:562020/01/29 社會 孝親紅包遺失公車上 中市暖警10分鐘幫老婦尋回 11:562020/01/29 社會 金門網傳武漢肺炎確例 警方專案追查謠言 22:162020/01/29 生活 仁武警方眼尖 偵破賭場帶回73人 04:102020/01/30 地方新聞 亂傳平鎮出現確診個案 警方函送原PO及散布者 11:392020/01/30 生活 頭份警分局春節期間服務不打烊 民眾感受警方關懷愛心 16:562020/01/30 社會 8旬失智翁躺在路旁全身佈滿螞蟻 朴子警方及時發現救援 20:122020/01/30 社會 廣東警方破獲逾百起利用武漢肺炎詐騙案 21:202020/01/31 兩岸 防治街頭暴力 高雄警方擴大臨檢 16:302020/02/01 社會 社會熱門新聞 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 - 社會 男咖啡廳：肺炎剛出院 下一秒醫護「全副武裝」出現 - 社會 紅燈已亮30秒 休旅車硬闖撞死小客車女乘客 - 社會 男業務上完酒店失聲 醫「深入」一看驚呆：遍地菜花！ - 社會 15歲少女哭喊不去外公家 母知殘忍真相怒告父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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