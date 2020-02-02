65歲葉姓司機上月31日深夜11時許駕駛客運公車行經高雄林園沿海路時，疑因中風，右半身麻痺，導致公車失控，撞上路邊站牌。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

65歲葉姓司機上月31日深夜11時許駕駛客運公車行經高雄林園沿海路時，疑因中風，右半身麻痺，導致公車失控，撞上路邊站牌，警方獲報後，協助將人送醫。警方表示，當時沒有路人經過，應該車上乘客第一時間報案。

(中時 )